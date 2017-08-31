Сергей Ковалев соберет юных челябинцев в академии боксаСегодня в 09:28
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Чтобы уберечь их от смерти и тюрьмы.
В Челябинске появится академия бокса экс-чемпиона трех самых престижных версий в полутяжелом весе (WBA (Super), IBF, WBO) Сергея Ковалева. Ожидается, что объявление о начале строительства на Российской, 159в знаменитый уроженец Копейска сделает в ближайшее время, пишут "Известия".
Источник в окружении боксера отмечает, что открытие спортшколы состоится в конце 2018-го - начале 2019 года. Занятия в ней будут доступными по цене или вовсе бесплатными.
В своей автобиографии Сергей Ковалев писал, что именно занятия боксом в юности помогли ему не наделать разных глупостей, которые могли довести до тюрьмы или смерти. Спортсмен рос в неблагополучном районе Челябинска и до 12-13 лет был предоставлен сам себе. Он даже из любопытства попробовал наркотики и с большим трудом освободился от зависимости.
Из 33 проведенных на профессиональном ринге встреч в 30 Сергей Ковалев одержал победу. Один бой завершился в ничью. А вот два поединка - с американцем Андре Уордом - он проиграл. После последнего поражения уралец начал задумываться об окончании спортивной карьеры.
Между тем промоутеры копейчанина анонсировали, что Ковалев проведет следующий бой 25 ноября в "Мэдисон-сквер-гарден". Кто будет его соперником, до сих пор неизвестно, передает "Уралинформбюро".
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