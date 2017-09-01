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Бороться с допингом в России будет преподаватель вузаСегодня в 09:10

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Юрий Ганус.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) возглавил Юрий Ганус. Соответствующее решение было принято на общем собрании организации, состоявшемся 31 августа 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе агентства.

"Комиссией по отбору кандидатуры генерального директора была проделана огромная работа. Проведены многочисленные интервью, изучено и проанализировано более 700 анкет, 6 из которых в итоге были предложены на рассмотрение наблюдательного совета. Практически единогласно мы одобрили кандидатуру Юрия Гануса, после чего рекомендовали ее на утверждение учредителям РУСАДА", - пояснил председатель наблюдательного совета агентства Александр Ивлев.

По словам Гануса, первоочередными задачами на посту являются снятие запрета на участие российских спортсменов в международных соревнованиях и снятие ограничений на проведение международных турниров на территории РФ.

"Необходимо также поднять кредит доверия к российской антидопинговой системе в целом, обеспечить защиту наших чистых спортсменов и системный порядок в деятельности Агентства. Для этого обязательно проведу встречи с руководителями общероссийских спортивных федераций и планирую привлечь к совместной работе всех заинтересованных лиц", - подчеркнул Ганус.

Доверие спортивной общественности к РУСАДА было подорвано после того, как в мае 2015 года экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о массовом применении российскими спортсменами допинга на Олимпийских играх в Сочи. По итогам соответствующего расследования профессор Ричард Макларен выпустил два доклада, в которых, в частности, обвинил власти РФ в пособничестве нарушению антидопинговых правил.

Ганус, по его словам в молодости занимавшийся гандболом, спортивным функционером ранее не был. По данным "Коммерсанта" он является преподавателем МГТУ им. Баумана. При этом ранее он входил в состав Совета директоров издания "Советский спорт".

"Спортивная тематика всегда была мне очень близка. И, мне кажется, работа в РУСАДА может стать делом всей моей жизни", - прогнозирует новоиспеченный руководитель.

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