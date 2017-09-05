Ильин не вышел на поле из-за травмы.

Сборная России по футболу со счетом 3:0 разгромила в товарищеском матче московский "Динамо". Встреча состоялась 3 сентября, передает "Уралинформбюро".

По мячу в ворота бело-голубых в первом тайме отправили Антон Миранчук и Антон Заболотный. Победную точку во втором игровом отрезке поставил дебютировавший за национальную команду России Марио Фернандес.

Впервые выйти на поле в составе сборной мог и нападающий екатеринбургского "Урала" Владимир Ильин, однако имеющиеся у него "мышечные проблемы" не позволили футболисту примерить форму национальной команды. Ее расположение он покинул за день до матча.