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Российские футболисты без помощи форварда "Урала" разгромили "Динамо"04 сентября в 08:43

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Ильин не вышел на поле из-за травмы.

Сборная России по футболу со счетом 3:0 разгромила в товарищеском матче московский "Динамо". Встреча состоялась 3 сентября, передает "Уралинформбюро".

По мячу в ворота бело-голубых в первом тайме отправили Антон Миранчук и Антон Заболотный. Победную точку во втором игровом отрезке поставил дебютировавший за национальную команду России Марио Фернандес.

Впервые выйти на поле в составе сборной мог и нападающий екатеринбургского "Урала" Владимир Ильин, однако имеющиеся у него "мышечные проблемы" не позволили футболисту примерить форму национальной команды. Ее расположение он покинул за день до матча.

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