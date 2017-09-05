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Российские волейболисты второй раз в истории выиграли чемпионат Европы04 сентября в 09:20

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В финале капитулировали немцы.

Мужская сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы. В финальном матче, состоявшемся 3 сентября в польском Кракове, подопечные Сергея Шляпникова со счетом 3:2 взяли верх над командой Германии (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13), передает "Уралинформбюро".

Диагональный нападающий сборной России Максим Михайлов признан самым ценным игроком турнира. Сергей Гранкин вошел в символическую сборную соревнований на позиции связующего. Дмитрий Волков – на позиции доигровщика.

Стоит отметить, что в предыдущий раз сборная России побеждала на чемпионате Европы в 2013 году. До этого стать лучшей на первенстве Старого Света отечественным волейболистам не удавалось. При этом в период с 1967 по 1991 год лишь раз победу на турнире одерживала не команда СССР – сборная Италии в 1989 году.

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