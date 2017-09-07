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"Автомобилист" выстоял под татарским натискомСегодня в 09:06

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На глазах своих фанатов.

Екатеринбургский "Автомобилист" одержал вторую домашнюю победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. 6 сентября "шоферы" со счетом 3:2 взяли верх над казанским "Ак Барсом", передает "Уралинформбюро".

Гости огорошили уральцев уже в дебюте первого периода – на 3-й минуте Иржи Секач открыл счет, а на 5-й Антон Глинкин преимущество казанцев удвоил.

Паритет "шоферы" восстановили во втором периоде. На 31-й минуте ворота "Ак Барса" "распечатал" Александр Торченюк, на 35-й отличился Никита Трямкин.

Победную шайбу за 5 минут до конца встречи забил Илья Крикунов.

В турнирной таблице восточной конференции КХЛ "Автомобилист" поднялся на второе место, лидирует пекинский "Куньлунь Ред Стар". В следующем матче, который состоится 8 сентября, "шоферы" в Хабаровске сыграют с "Амуром".

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