Последнее слово за комиссией IWF.

Российских тяжелоатлетов могут не допустить до участия в чемпионате мира 2017 года, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в калифорнийском Анахайме. Причиной для отказа стали многочисленные допинговые нарушения на Олимпийских играх, пишет insidethegames.biz.

Аналогичные ограничения коснутся сборных еще восьми стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины, передает "Уралинформбюро".

Окончательный вердикт вынесет "тройка" в составе президента Федерации тяжелой атлетики Германии Кристиана Баумгартнера, вице-президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Хосе Кинонеса и члена исполнительного совета организации Майка Ирини. Итоговый отчет и свое решение комиссия представит на внеочередном заседании исполнительного совета IWF в Будапеште. Мероприятие будет проходить 30 сентября - 1 октября.

Максимальный срок дисквалификации - один год. Однако его могут сократить при условии подписания документов IWF, устанавливающих "строгие и конкретные условия" смягчения наказания.

По данным insidethegames.biz, за последние годы 10 российских тяжелоатлетов получили положительные допинг-пробы, а в 2016 году отечественная сборная была отстранена от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Стоит отметить, что недопуск на ЧМ-2017 девяти сборных - лидеров в тяжелой атлетике - увеличит шансы на победу представителей США. В последние 20 лет тяжелоатлеты из Штатов ни разу не поднимались на пьедесталы чемпионатов мира по тяжелой атлетике.