Россияне будут выступать на Паралимпиаде-2018 под нейтральным флагомСегодня в 16:17
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Или променяют Пхенчхан на Югру.
Международный паралимпийский комитет продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Соответствующее решение было принято 6 сентября в ходе заседания Исполкома организации в Абу-Даби, на котором рассматривалось выполнение ПКР критериев восстановления членства.
При этом российским спортсменам разрешено участвовать под нейтральным флагом в отборе на Паралимпиаду-2018 в Пхенчхане в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках. А вот по пара-хоккею, согласно спортивным правилам, Россия уже упустила возможность отобраться на южнокорейские Игры, сообщает "Уралинформбюро".
"Российское антидопинговое законодательство приведено в полный порядок, ПКР выполняет все необходимые критерии восстановления, которые унижают имидж российского спорта, каждый спортсмен находится под пристальным вниманием WADA (Всемирное антидопинговое агентство – прим.ред.), но сэру Филиппу Крэйвену этого мало. Запад окончательно хочет унизить российский спорт и сделать так, чтобы мы "плясали под их дудочку". Сегодня это паралимпийцы, а что завтра? Считаю, что Минспорта совместно с ПКР должны еще раз детально продумать стратегию поведения и выхода из сложившейся ситуации", - заявил член СовФеда, президент следж-хоккейного клуба "Югра" Эдуард Исаков.
По мнению сенатора, выступление под белым флагом – сугубо личное дело каждого: "Паралимпийцы не виноваты, что Запад втянул их в свои "грязные" политические игры. Но у нас есть еще достаточно времени, чтобы подумать и подготовиться к собственным стартам - провести в России Альтернативные игры".
Площадкой для собственных, в пику Паралимпиаде, соревнований мог бы стать Ханты-Мансийский автономный округ, поскольку регион "имеет отличный опыт проведения международных соревнований и Сурдлимпийских игр", уверен Исаков.
Паралимпийский комитет России был отстранен после обнародования доклада Ричарда Макларена о якобы имеющем место быть массовом применении допинга в российском спорте. По этой причине отечественные паралимпийцы пропустили Игры-2016 в Рио-де-Жанейро.
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