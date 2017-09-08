С Легкова сняли обвинения в употреблении допинга.

Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал двух российских лыжников: олимпийского чемпиона из Югры Александра Легкова и призера чемпионата мира из Тюмени Евгения Белова, ранее заподозренных в применении допинга.

Имена спортсменов упоминались в докладе Ричарда Макларена, который по заказу Всемирного антидопингового агентства (WADA) проводил исследование на тему использования запрещенных веществ в российском спорте, передает "Уралинформбюро".

"Судейская коллегия, изучив данные, которые были представлены в докладе Макларена, и сопроводительные документы, которые были предметом оценки, пришла к выводу, что они не являются достаточными для доказательства вины конкретного спортсмена. Это означает, что спортсмены будут допущены к следующему сезону и выступят на Олимпийских играх (в 2018 году - прим.ред.), если только продолжающееся расследование не выявит новых фактов или доказательств их вины", - цитирует ТАСС решение суда.

Легков и Белов были отстранены от участия в соревнованиях в декабре 2016 года. Помимо них в употреблении допинга была заподозрена выступающая за Югру уроженка Нижнего Тагила Евгения Шаповалова. Суд по ней еще не состоялся.



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