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РМК отправит юных футболистов в Премьер-лигуСегодня в 11:04

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На мастер-класс.

21-23 сентября на Центральном стадионе в столице Южного Урала пройдут финальные игры футбольного фестиваля "Метрошка-2017". За суперкубок поборются 36 команд из Челябинской, Свердловской, Курганской областей и республики Башкортостан.

Победителей соревнований ждет множество подарков, переходящие кубки, изготовленные знаменитыми мастерами Златоуста, и комплекты профессиональной футбольной экипировки. Генеральный партнер турнира - ЗАО "Русская медная компания" предоставит специальный приз – возможность отправиться на экскурсию в один из футбольных клубов Премьер-лиги России.


Фото: пресс-служба Российской медной компании

Стоит отметить, что фестиваль дворового футбола проводится газетой "Метро 74" 16 лет подряд. На этот раз география мероприятия охватила 17 городов, впервые к проекту присоединилась Курганская область. В целом в фестивале приняли участие 270 команд - это почти 3000 детей в возрасте от 10 до 13 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Русской медной компании.

По словам организаторов, с каждый годом уровень игроков заметно растет, особенно ярко проявляют себя юные футболисты из небольших населенных пунктов.

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