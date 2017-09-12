На своем поле.

Екатеринбургский "Урал" потерял очки в матче против аутсайдера Премьер-лиги. Встреча с клубом "СКА-Хабаровск", проходившая 11 сентября 2017 года в уральской столице, завершилась со счетом 1:1, передает "Уралинформбюро".

В первом тайме "шмели" обладали колоссальным преимуществом, однако воплотить его в голы не сумели. Хоть и с пенальти, но все же закономерное взятие ворот случилось на 54-й минуте – отличился Георгий Чантурия.

После забитого мяча "Урал" постепенно начал сдавать инициативу, за что в итоге и поплатился - на 76-й минуте Виталий Федотов замкнул прострел, запущенный вдоль ворот хозяев Павлом Карасевым.

Как ранее комментировал серию ничьих "Урала" главный тренер Александр Тарханов, "шмели" сохранили очки в играх с фаворитами Премьер-лиги. Но теперь "Урал" потерял два очка в домашнем матче с аутсайдером, которого стыдно не победить.

После перерыва в чемпионате России екатеринбуржцы, увы, не изменили себе в результативности - не более одного мяча в среднем за игру.

"Урал" с одной победой, одним поражением и семью ничьими остался на 10-м месте турнирной таблицы. 17 сентября "шмели" наведаются в гости к казанскому "Рубину".