Среди 100 с лишним атлетов.

В Челябинске 10 сентября 2017 года завершился народный чемпионат "Улица спорта" по воркауту. В нем участвовали более ста спортсменов - профессионалов и любителей из Челябинска, Кыштыма, Карабаша, Коркино, Первомайского, Копейска, Магнитогорска, Еманжелинска и других городов Южного Урала.

Представители трех возрастных категорий (от 12 до 18 лет, взрослые от 18 до 30 лет и взрослые старше 30 лет) состязались в силовом фристайле, двоеборье и троеборье, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Лучшим во фристайле в младшей возрастной группе стал Сергей Жилин из Коркино, в старшей не было равных представителям Челябинска. Первое место занял Руслан Миначов.

В двоеборье в суперфинале победу одержал Асхат Абдуллин из Сафакулево. В троеборье в младшей возрастной группе победили Артем Исаков из Челябинска, среди старших лучшим "троеборцем" оказался земляк Артема Дмитрий Зырянов. В возрастной категории "30+" в троеборье сильнейшим стал Тимур Титович из Миасса.

"Когда мы решили установить воркаут-площадки в Екатеринбурге, Челябинске и других городах Южного Урала, мы не могли предположить, с каким восторгом местные жители примут этот социальный проект. Воркаут – по-настоящему народный спорт, позволяющий заниматься физкультурой с минимальными вложениями. И популярность чемпионата "Улица спорта" только подтвердила востребованность этого проекта, который стал ответом на "социальный заказ" на здоровый образ жизни", - отмечает вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности Русской медной компании Анна Шабарова.





В 2017 году РМК выступила с инициативой по установке 16 воркаут-площадок и парков в городах Челябинской и Свердловской областей. Современные спортивные объекты, которые соответствуют международным требованиям, появились в Коркино, Кыштыме, Карабаше, поселке Первомайский и Челябинске. Шесть объектов построено в Екатеринбурге. В общей сложности на реализацию проекта РМК направила порядка 40 миллионов рублей.

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