Успейте купить.

14 сентября стартуют продажи билетов на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Заявки начнут принимать с полудня по московскому времени исключительно на сайте FIFA.

Билеты будут реализовываться в несколько этапов.

Первый период первого этапа пройдет с 14 сентября по 12 октября 2017 года - в это время можно подать заявку. Если их число превысит количество доступных мест, билеты распределят методом случайной жеребьевки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе FIFA.

Во втором периоде первого этапа - с 16 по 28 ноября - "проходки" будут продаваться в порядке живой очереди.

После официальной жеребьевки мундиаля 1 декабря 2017 года откроют второй этап продаж. Он тоже будет состоять из случайной жеребьевки (с 5 декабря по 31 января) и прямых продаж (с 13 марта по 3 апреля).

Билеты обещают доставить владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом чемпионата.

С 18 апреля по 15 июля у футбольных фанатов будет возможность купить заветный пропуск на трибуны в ходе этапа продаж "в последний момент" - в порядке живой очереди.

Стоит отметить, что россияне, как резиденты страны-хозяйки ЧМ-2018, получат эксклюзивное право на приобретение билетов по специальной цене (от 1280 рублей).