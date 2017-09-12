Продажи билетов на ЧМ-2018 начнутся через два дняСегодня в 20:12
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Успейте купить.
14 сентября стартуют продажи билетов на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Заявки начнут принимать с полудня по московскому времени исключительно на сайте FIFA.
Билеты будут реализовываться в несколько этапов.
Первый период первого этапа пройдет с 14 сентября по 12 октября 2017 года - в это время можно подать заявку. Если их число превысит количество доступных мест, билеты распределят методом случайной жеребьевки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе FIFA.
Во втором периоде первого этапа - с 16 по 28 ноября - "проходки" будут продаваться в порядке живой очереди.
После официальной жеребьевки мундиаля 1 декабря 2017 года откроют второй этап продаж. Он тоже будет состоять из случайной жеребьевки (с 5 декабря по 31 января) и прямых продаж (с 13 марта по 3 апреля).
Билеты обещают доставить владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом чемпионата.
С 18 апреля по 15 июля у футбольных фанатов будет возможность купить заветный пропуск на трибуны в ходе этапа продаж "в последний момент" - в порядке живой очереди.
Стоит отметить, что россияне, как резиденты страны-хозяйки ЧМ-2018, получат эксклюзивное право на приобретение билетов по специальной цене (от 1280 рублей).
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