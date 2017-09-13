Из списка Макларена.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) очистит от обвинений 95 российских спортсменов. Такое решение было принято по итогам рассмотрения первых 96 персональных дел атлетов, чьи имена прозвучали в докладе комиссии под руководством Ричарда Макларена. Соответствующий внутренний циркуляр опубликовала The New York Times.

"Имеющиеся свидетельства недостаточны, чтобы поддержать утверждение о нарушении антидопинговых правил в отношении 95 спортсменов", - написал в документе генеральный директор агентства Оливье Ниггли. Конкретные имена в нем, однако, не приводятся.

В The New York Times уверены, что такое решение, вероятнее всего, вызовет споры: или схема уничтожения улик в РФ очень эффективна, или чиновники WADA стали приверженцами смягчения наказаний.

Доклад главы комиссии WADA Ричарда Макларена о злоупотреблениях допингом в российском спорте был опубликован в 2016 году. По его мнению, на протяжении нескольких лет отечественные спортсмены добивались высоких результатов благодаря государственной допинговой программе. Отчеты канадца послужили катализатором отстранения российских легкоатлетов и тяжелоатлетов, а также всей паралимпийской сборной от Игр в Рио-де-Жанейро, передает "Уралинформбюро".