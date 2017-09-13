В составе национальной сборной.

Сотрудники ООО "Газпром добыча Ямбург" Виталий Ишахнели и Александр Каршигеев вошли в состав сборной России по кекусинкай карате.

Работники филиала "Служба корпоративной защиты" были отобраны по результатам объединенного чемпионата России, прошедшего в конце августа в Москве, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ Общества.

"Это была битва чемпионов: очень много именитых спортсменов. Состязались по олимпийской системе. От нас участвовали четыре спортсмена, и двое попали в состав сборной, – рассказал тренер, заместитель начальника Заполярного отдела обеспечения защиты имущества филиала "Служба корпоративной защиты" Александр Ибрагимов. – Всего в сборной пятнадцать человек в девяти мужских весовых категориях и шести женских".

У спортсменов ООО "Газпром добыча Ямбург" уже есть успешный опыт участия в объединенном чемпионате мира - в 2013 году золото в своей весовой категории получил боец Артур Тилов.

В этом году борьба за мировые чемпионские титулы пройдет в Екатеринбурге в начале декабря. Однако первые бои в составе сформированной национальной сборной состоятся раньше - 23 сентября спортсмены примут участие в Кубке Европы, который стартует в Великобритании.