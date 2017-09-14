Летней.

Париж и Лос-Анджелес примут летние Олимпийские игры. Соответствующее решение было принято на очередной сессии Международного олимпийского комитета (МОК), состоявшейся в Перу, передает "Уралинформбюро".

Столица Франции получила право на проведение Олимпиады в 2024 году, в американском городе Игры пройдут в 2028-м.

Стоит отметить, что эти города соберут олимпиоников в третий раз. В Париже главный старт 4-летия проходил в 1900 и 1924 годах, в Лос-Анджелесе – в 1932 и 1984 годах.