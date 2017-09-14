FIFA открыла продажу билетов на ЧМ-2018Сегодня в 09:40
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Самые дешевые - для россиян.
Стартовала продажа билетов на ЧМ-2018. Стоимость билетов для россиян начинается от 1280 рублей, для иностранцев – от 6300 рублей. "Проходки" реализуются на сайте FIFA.
Дешевле всего стоят билеты на матчи группового этапа, самые дорогие – на финал. Гражданам России они обойдутся в 7040 рублей, всем остальным – в 27 300 - 66 000 (в зависимости от места на трибуне), передает "Уралинформбюро".
Первый этап продаж завершится 12 октября. Если число заявок на билеты превысит количество доступных мест, их распределят методом случайной жеребьевки. С 16 по 28 ноября - "проходки" будут продаваться в порядке живой очереди.
После официальной жеребьевки мундиаля 1 декабря 2017 года откроют второй этап продаж. Он тоже будет состоять из случайной жеребьевки (с 5 декабря по 31 января) и прямых продаж (с 13 марта по 3 апреля).
Билеты обещают доставить владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом чемпионата.
С 18 апреля по 15 июля у футбольных фанатов будет возможность купить заветный пропуск на трибуны в ходе этапа продаж "в последний момент" - в порядке живой очереди.
Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года будут проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге пройдут 4 встречи группового этапа – по одной в квартетах A, C, H, F. Они состоятся 15, 21, 24 и 27 июня 2018 года соответственно.
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