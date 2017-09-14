Устанавливая новые антирекорды.

Сборная России по футболу опустилась с 62-го на 64-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (FIFA), обновив собственный антирекорд, сообщает "Уралинформбюро".

Выше отечественной команды, которой летом 2018 года предстоит защищать честь страны на домашнем чемпионате мира, например, располагаются сборные Буркина Фасо, Марокко, Гаити и Ямайки.

Возглавляет рейтинг команда Германии. На втором и третьем местах – Бразилия и Португалия. В ТОП-10 также вошли Аргентина, Бельгия, Польша, Швейцария, Франция, Чили и Колумбия.