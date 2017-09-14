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Центр спортивной подготовки сборных команд Югры возглавил ТретякСегодня в 16:50

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Сергей Иванович.

С 11 сентября 2017 года коллектив Центра спортивной подготовки сборных команд Югры возглавляет Сергей Третяк. Соответствующее кадровое решение было принято региональным правительством, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе организации.

Предыдущий глава ЦСПСКЮ Александр Батраков покинул пост в 2015 году, после того как организация оказалась в эпицентре скандала.

Тогда, экс-начальницу отдела департамента физической культуры и спорта Югры обвинили в хищениях 8 миллионов рублей из бюджета Центра спортивной подготовки сборных команд Югры. С 2011 по 2014 годы чиновница трудоустраивала в организацию "мертвые души", присваивая зарплату себе.

Позже одним из обвиняемых по этому делу стал и Батраков. В 2016 году его и бывшую чиновницу приговорили к условным срокам.

Сергей Третяк длительное время возглавлял спортивный комитет администрации Сургута. С октября 2016 года он занимал пост первого заместителя Центра спортивной подготовки сборных команд Югры.

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