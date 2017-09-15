Графики игр совпадают.

Александр Овечкин не сможет выступать за Россию на Олимпиаде-2018. Об этом хоккеист сообщил посредством сайта НХЛ.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги совпадает с Олимпийскими играми, а делать паузу в сезоне Лига не намерена. Международная же федерация хоккея (IIHF) не допускает до Игр спортсменов с контрактами в НХЛ.

"Все время, что я провел в НХЛ, игроки лиги участвовали в Олимпийских играх. Ни разу за карьеру нам не нужно было делать выбор между клубом и страной", - сокрушается спортсмен. Капитан Washington Capitals надеется, что сможет принять участие в Играх в 2022 году, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что конфликт между НХЛ и Международным олимпийским комитетом (МОК), разгорелся после того, как последний отказался оплачивать страховку участников хоккейного турнира. Лига брать на себя затраты также отказалась, сославшись на то, что и без того несет финансовые потери в период Олимпиады - лучшие игроки разъезжаются по сборным и сезон приходится приостанавливать.

Игры-2018 будут проходить с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. Они станут первыми за 20 лет, на которых не выступят легионеры из НХЛ.



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