ПАО "Газпром".

8-15 сентября 2017 года в Сочи прошла XII летняя Спартакиада работников ПАО "Газпром". В соревнованиях приняли участие около 3 000 спортсменов.

В течение семи дней команды из разных регионов России и Беларуси сражались за медали в волейболе, гиревом спорте, легкой атлетике, шахматах, футболе и плавании.

Впервые в рамках Спартакиады состоялось выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

По итогам всех соревнований сборная ООО "Газпром добыча Ямбург" заняла тринадцатое общекомандное место среди двадцати восьми дочерних обществ "Газпрома", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Лучше всего на Спартакиаде выступила мужская сборная Общества по волейболу – она стала серебряным призером в этом виде спорта.

Параллельно со взрослой в Сочи прошла детская спартакиада ПАО "Газпром". ООО "Газпром добыча Ямбург" на ней представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы "Ямбург". Всего за призовые места боролись 14 команд дочерних обществ. Юные спортсмены соревновались в шахматах, легкой атлетике, плавании и футболе. В общекомандном зачете ямбургская детская сборная завоевала шестое место.

Фото Данила Хусаинова