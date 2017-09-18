А затем - с турчанками и болгарками.

Женская сборная России по волейболу начнет выступление на чемпионате Европы матчем против Украины. Встреча будет проходить в Баку 22 сентября, начиная с 14.30 (мск), передает "Уралинформбюро".

Далее на групповом этапе россиянки встретятся с командами Турции (23 сентября) и Болгарии (25 сентября).

Стоит отметить, в составе национальной сборной на первенстве Старого Света выступят двое представительниц свердловской "Уралочки-НТМК" - Ксения Парубец и Екатерина Евдокимова.

Чемпионат Европы по волейболу среди женских команд проводится каждые 2 года. Россиянки стали победительницами двух последних турниров (2013 и 2015).