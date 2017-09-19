2,5 миллиона – за серебро.

Российские олимпийцы и паралимпийцы получал от государства по 4 миллиона рублей за каждую золотую медаль на соревнованиях в Корее. Распоряжение об этом подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

За серебро спортсменам вручат 2,5 миллиона, за бронзу – 1,7. Денежное поощрение осталось прежним со времен Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. Выплаты участникам соревнований будут осуществляться из бюджета Минспорта на 2018 год.

Олимпийские игры стартуют в корейском Пхенчхане 9 февраля 2018 года. На соревнованиях разыграют 102 комплекта наград в 13 олимпийских видах спорта и 80 комплектов – в 6 паралимпийских, передает "Уралинформбюро".