В столице Урала пройдет отборочный тур шахматного турнира "Открытие Брокер"Сегодня в 11:43
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Победители поедут в Москву.
23 сентября в екатеринбургском отеле Angelo состоится отборочный тур шахматного турнира на кубок "Открытие Брокер" - первого в России состязания среди инвесторов и трейдеров. Стать его участниками могут горожане, занимающиеся инвестициями или только мечтающие приступить к этому.
Состязания организуют АО "Открытие Брокер" и Ассоциация шахматных федераций. Трое победителей отборочного тура, набравшие наибольшее количество очков, получат денежные награды и отправятся на финал в Москву. Совокупный призовой фонд турнира превышает 1 миллион рублей.
3 декабря лучшие шахматисты-инвесторы из девяти региональных центров РФ сразятся за главные призы. Занявший первое место получит 150 тысяч рублей, а поднявшиеся на вторую и третью ступени пьедестала - 100 и 50 тысяч рублей соответственно. Также у них будет возможность сыграть с шестикратным чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Открытие Брокер".
По словам заместителя генерального директора Общества Владимира Крекотеня, шахматный турнир – это продолжение хорошей традиции компании, которая ежегодно проводит масштабное мероприятие для трейдеров.
"В 2015 году это была конференция по торговле на валютном рынке, на которой выступил легендарный американский трейдер Ларри Уильямс, в 2016 году – крупнейшая конференция по трейдингу на биржевом товарном рынке. В 2017 году мы решили немного отойти от привычного формата, организовав всероссийский шахматный турнир среди трейдеров и инвесторов", – отметил он.
Идея проведения шахматного турнира возникла неслучайно, ведь для успешного инвестирования, как и для побед за шахматной доской, требуются холодный ум, умение просчитывать развитие событий на несколько ходов вперед и желание добиться своей цели.
Более подробную информацию о турнире можно найти на его интернет-странице.
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