"Предъявленные" ему западными СМИ.

Первый вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Сергей Бубка подозревается в участии в коррупционной сделке. Такое заявление было сделано французским изданием Le Monde, передает "Уралинформбюро".

В материале утверждается, что знаменитый прыгун с шестом перевел 45 тысяч долларов на счет офшорной компании New Mills Investments, бенефициаром которой тогда был президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев. Несколькими днями ранее New Mills Investments перечислила подобную сумму компании сына экс-главы IAAF Папа Массата Диака. Якобы средства были предназначены для подкупа членов Международного олимпийского комитета (МОК) во время выборов столиц летних Олимпийских игр 2016 и 2020 годов.

"Я не совершал ничего противозаконного. Это платеж Валентину Балахничеву за консультационные услуги по расширению турнира "Звезд Шеста" в других городах мира. Le Monde ошибается. Это все, что я могу сказать", - прокомментировал ситуацию журналистам сам Сергей Бубка.

Экс-глава ВФЛА и вовсе назвал все происходящее нонсенсом. "Перечисление средств Бубкой никак не связано с проведением Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Вообще, странно думать, что я могу каким-то образом повлиять на решение кого-либо из членов МОК по проведению Олимпийских игр. Это просто нонсенс. Придумано все мощно для того, чтобы просто навредить Бубке", - цитирует В.Балахничева "Р-Спорт".

В ноябре 2015 года IAAF приостановила членство ВФЛА на неопределенный срок из-за участившихся случаев применения допинга. В.Балахничев был пожизненно дисквалифицирован и ушел с поста. Российские спортсмены до сих пор вынуждены выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Сергей Бубка первым в мире прыгнул выше шести метров. Чемпион Олимпийских игр-1988 и шестикратный чемпион мира с 1994 года владеет мировым рекордом в прыжке с шестом на открытых аренах (6,14 метра) с 1994 года. Его рекорд в прыжке с шестом в закрытых помещениях (6,15 метра), установленный в 1993 году, был побит лишь через 20 с лишним лет - в 2015 году.