Кубок России вновь не покорился "Уралу"Сегодня в 21:31
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"Шмели" выбыли после 1/16 финала.
Не удалось екатеринбургскому "Уралу" побороться за Кубок России по футболу в новом розыгрыше трофея. В 1/16 финала прошлогодний финалист разгромно уступил не самому грозному сопернику - ярославскому "Шиннику", ютящемуся на 8 строчке ФНЛ, сообщает "Уралинформбюро".
Встреча команд проходила 20 сентября в Костроме. Первый мяч в ворота "шмелей" на 8-й минуте отправил Алмаз Фатихов. На 44-й минуте игроки "Шинника" организовали "гол в раздевалку" - отличился Никита Безлихотнов. Итоговый счет на 56-й минуте установил Сергей Крамаренко - 3:0!
На этом поход екатеринбургских футболистов за национальным Кубком завершается, "Уралу" остается сосредоточиться на выступлении в Премьер-лиге, в которой команда Александра Тарханова пока идет на 9 месте. "Шинник" в 1/8 финала сыграет с победителем пары "Динамо" (Санкт-Петербург) - "Зенит".
Следует напомнить, в предыдущем розыгрыше трофея "Урал" впервые в истории добрался до финала. Однако завоевать трофей "шмелям" не удалось - победу в решающем матче со счетом 2:0 одержал столичный "Локомотив".
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