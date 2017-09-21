За шахматными досками.

24 сентября челябинские инвесторы сядут за шахматные доски. В отеле Radisson Blu пройдет отборочный тур турнира на кубок компании "Открытие Брокер".

Принять участие в первом в России шахматном состязании среди инвесторов и трейдеров может любой человек старше 21 года, занимающийся выгодным вложением денег или только присматривающийся к этому.

Организаторами турнира выступают АО "Открытие Брокер" и Ассоциация шахматных федераций. Трое шахматистов, набравших в ходе отборочного тура наибольшее количество очков, получат денежные награды и возможность отправиться на финал в Москву. Совокупный призовой фонд турнира превышает 1 миллион рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Открытие Брокер".

3 декабря инвесторы из девяти региональных центров РФ поборются за главные призы турнира. Обладатель первого места получит 150 тысяч рублей, за второе и третье - 100 и 50 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, все участники финала смогут сыграть с шестикратным чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым.

Шахматный турнир "Открытие Брокер" стал продолжением традиции ежегодных масштабных мероприятий для трейдеров. "В 2015 году это была конференция по торговле на валютном рынке с участием легендарного американского трейдера Ларри Уильямса. В прошлом году прошла крупнейшая конференция по трейдингу на биржевом товарном рынке. В 2017 году мы решили изменить привычный формат и организовать всероссийский шахматный турнир среди трейдеров и инвесторов", – отметил заместитель гендиректора Общества Владимир Крекотень.

Он уверен, что для побед за шахматной доской, как и для успешного инвестирования, требуются холодный ум, умение просчитывать развитие событий на несколько ходов вперед и желание добиться своей цели.

Более подробную информацию можно найти на интернет-странице турнира "Открытие Брокер".