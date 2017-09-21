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Банк "Открытие" наградил самых быстрых югорчанСегодня в 17:08

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Победивших в "Кроссе наций".

В Ханты-Мансийске 2 500 любителей бега и здорового образа жизни вышли на старт "Кросса наций". Спортивный праздник, приуроченный к Всероссийскому дню бега, прошел на территории Центра зимних видов спорта имени А.В.Филипенко. Генеральным партнером мероприятия выступил банк "Открытие".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финорганизации, самым пожилым участником забега был ветеран Отечественной войны Виктор Башмаков - мужчина недавно отметил 93-летие. Малышей-спортсменов родители везли на колясках.

На главный старт "Кросса наций" вышли даже Деды Морозы со Снегурочками и национальная сборная Китая по водному поло.

В массовом забеге победил 16-летний Динар Хикамов, впервые бежавший "на скорость". По словам подростка, на "Кросс наций" он пришел случайно, за компанию с друзьями. "Думал, понаблюдаю со стороны, а они уговорили меня зарегистрироваться – и вот такая удача! Я очень рад, не думал, что сегодня мне так повезет!" – поделился он.

Тройка самых быстрых бегунов получила от генерального партнера праздника денежные сертификаты на 15, 10 и 5 тысяч рублей. Их вручил победителям руководитель ханты-мансийской дирекции Западно-Сибирского филиала Петр Суворов.

"Банк "Открытие", следуя добрым традициям Ханты-Мансийского банка, не только поддерживает спортивные мероприятия в регионе, но и сам выступает их организатором – Международный югорский лыжный марафон, городской спортивный праздник "Сибирское здоровье" и многие другие", – отметил он.

Кроме кросса гости праздника стали зрителями забега ростовых кукол, покатались на воздушном шаре и получили мастер-классы по разным танцам. За горячее питание участников соревнований отвечала полевая кухня.

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