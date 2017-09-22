Сотрудники Западно-Сибирского филиала "Открытия" стали победителямиСегодня в 10:51
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Внутрибанковской спартакиады.
В московском спорткомплексе "Новая лига" прошла IV внутрибанковская спартакиада "Открытые игры". Сотрудники Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" приняли участие в соревнованиях в третий раз и победили в ряде дисциплин.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Открытия", в этом году к традиционным мужскому мини-футболу и женскому волейболу добавился турнир по быстрым шахматам.
В мужских состязаниях золото и бронзу забрали Георгий Фатеев и Александр Дарданов. Первое и второе места среди женщин тоже заняли сибирячки: Александра Иванчикова и Наталья Майора.
Победа в турнире по мини-футболу сборной филиала Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" уже стала традицией. Команда поднялась на верхнюю ступень пьедестала в третий раз.
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