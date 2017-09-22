×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Сотрудники Западно-Сибирского филиала "Открытия" стали победителямиСегодня в 10:51

  • Текст

Внутрибанковской спартакиады.

В московском спорткомплексе "Новая лига" прошла IV внутрибанковская спартакиада "Открытые игры". Сотрудники Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" приняли участие в соревнованиях в третий раз и победили в ряде дисциплин.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Открытия", в этом году к традиционным мужскому мини-футболу и женскому волейболу добавился турнир по быстрым шахматам.

В мужских состязаниях золото и бронзу забрали Георгий Фатеев и Александр Дарданов. Первое и второе места среди женщин тоже заняли сибирячки: Александра Иванчикова и Наталья Майора.

Победа в турнире по мини-футболу сборной филиала Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" уже стала традицией. Команда поднялась на верхнюю ступень пьедестала в третий раз.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Развязка свердловского бездорожья

Развязка свердловского бездорожья

Пройдет по плану.

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×