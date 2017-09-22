В розыгрыше Кубка России остался лишь один уральский клубСегодня в 07:44
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Обладатель трофея сложил полномочия.
В 1/8 финала Кубка России по футболу пробился только один уральский клуб – пермский "Амкар", накануне со счетом 4:0 разгромивший на выезде воронежский "Факел".
Выступавшие на стадии 1/16 финала "Урал" и "Тюмень" потерпели поражения 20 сентября. Екатеринбургский клуб в Костроме уступил ярославскому "Шиннику" (0:3), тюменский в родных стенах проиграл "Тосно" (1:2), передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что нынешний розыгрыш Кубка России оказался богат на сюрпризы: в 1/16 "срезались" почти все фавориты, включая действующего обладателя трофея столичный "Локомотив".
Железнодорожники 21 сентября оказались слабей самарских "Крыльев Советов" (2:3). Волжане перед своими трибунами дважды выходили вперед, но москвичи отыгрывали отставание. Решающий гол в добавленное время, на 108-й минуте, забил Данил Кленкин.
Также с мечтами о завоевании национального Кубка в текущем розыгрыше попрощались столичный ЦСКА, лидирующий в Премьер-лиге питерский "Зенит" и казанский "Рубин", традиционно сильно выступающий в турнире.
Матчи 1/8 финала Кубка России состоятся 25-26 октября. "Амкар" сыграет с "Ростовом".
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