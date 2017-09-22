Спортсмен намерен судиться.

Олимпийский призер Иван Алыпов пожаловался на то, что во время перелета авиакомпанией "Аэрофлот" ему сломали лыжные палки.

"Наверное за всю свою профессиональную спортивную карьеру я не наломал столько лыжных палок, сколько сломал @aeroflot за один перелёт! Вчера было предчувствие, когда из багажа прилетел чемодан и не прилетел тубус с палками. И вот что теперь делать? У кого был положительный опыт судебных тяжб с авиакомпанией?", - написал уральский спортсмен на своей странице в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.)

Представители "Аэрофлота" в комментариях посоветовали лыжнику оформить жалобу через форму на официальном сайте. В ответ на это Алыпов написал, что претензии у него не к компании, а к сотрудникам, в частности, грузчикам, которые халатно относятся к своей работе, передает "Уралинформбюро".



Фото: страница Ивана Алыпова в соцсети Instagram