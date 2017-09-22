На чемпионате Европы.

Женская сборная России по волейболу начала выступления на чемпионате Европы с волевой победы над соперником - командой Украины. Матч первого этапа группового турнира состоялся 22 сентября на Национальной гимнастической арене Баку, сообщает "Уралинформбюро".

Наши спортсменки оставили за собой первый (25:18) и третий (25:23) сеты , проиграв во втором (20:25) и четвертом (25:23). Победитель определился в тай-брейке.

Далее на групповом этапе россиянки встретятся с командами Турции (23 сентября) и Болгарии (25 сентября).

Стоит отметить, в составе национальной сборной на первенстве Старого Света выступят двое представительниц свердловской "Уралочки-НТМК" - Ксения Парубец и Екатерина Евдокимова.

Чемпионат Европы по волейболу среди женских команд проводится каждые 2 года. Россиянки стали победительницами двух последних турниров (2013 и 2015).