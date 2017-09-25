Со счетом 3:1.

Футбольный матч между екатеринбургским "Уралом" и "Тосно" из Ленинградской области закончился со счетом 3:1 в пользу уральцев. Встреча состоялась 24 сентября в Екатеринбурге на "СКБ-Банк Арене".

Первые два гола в ворота "Тосно" влетели еще в первом тайме - отличились Георгий Чантурия и Алексей Евсеев. Во втором "шмели" забили еще один, точный удар на свой счет записал Эрик Бикфалви. За 5 минут до конца основного времени Никола Труич отставание сократил, но на большее "Тосно" не хватило.

Стоит отметить, что игра сопровождалась многочисленными нарушениями, а в компенсированное время на поле разгорелась потасовка, из-за которой по "горчичнику" получили сразу 4 игрока - Эдгар Манучарян и Петрюс Бумаль от "Урала", Георгий Мелкадзе и Резиуан Мирзов от "Тосно".

"Урал" поднялся на 6 место в турнирной таблице. 30 сентября "шмели" в Москве встретятся с действующим чемпионом России - столичным "Спартаком", передает "Уралинформбюро".