И встретится с волонтерами ЧМ-2018.

25 сентября 2017 года Екатеринбург посетит бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис, сообщает "Уралинформбюро".

Большую часть дня один из наиболее титулованных российских футболистов проведет в УрФУ. На 13.20 запланирована встреча Канчельскиса со студентами, в 14.00 он даст старт играм первого тура высшего дивизиона национальной студенческой футбольной лиги сезона 2017-2018. В турнире примут участие команды Уральского федерального, Калининградского государственного технического, Тамбовского государственного и Саратовского государственного университетов.

В 16.00 Канчельскис наведается в Волонтерский центр чемпионата мира по футболу 2018 года, созданный в УрФУ.

Андрей Канчельскис начал карьеру в 1981 году в кировоградском ДЮСШ-2. В 1991-1995 годах выступал за английский "Манчестер Юнайтед". Также успел поиграть за итальянскую "Фиорентину", "Рейнджерс" из Глазго и "Эвертон" из Ливерпуля. Завершил карьеру в 2006 году после сезона в самарских "Крыльях Советов". На счету футболиста победы в чемпионатах Англии и Шотландии, он является обладателем Кубка СССР, Суперкубка Европы и ряда других трофеев.