Участникам ЧМ-2018 обеспечили комфортные тренировки на ХиммашеСегодня в 16:32
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Для них разбили новый стадион.
Екатеринбургский парк-стадиона "Химмаш", который будет тренировочной площадкой для команд-участниц ЧМ-2018, теперь полностью соответствует международным стандартам и требованиям ФИФА. По завершении реконструкции арену посетили иностранные делегации представителей контролирующих организаций. Они высоко оценили местоположение объекта и качество выполненных работ.
Для реализации проекта было проложено 600 метров инженерных сетей: тепло- и водопроводов, канализации и ливневок. После этого благоустройство территории парка было восстановлено, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс".
Чтобы работать с жидкостями на высоком уровне, на стадионе построили собственную насосную станцию. Она используется для ежедневного трехразового полива газона и в работе дренажной системы, которая собирает жидкость по периметру футбольного поля и сливает ее в одну точку.
Кроме того, на поле уже смонтированы сертифицированные ФИФА итальянские ворота, установлено онлайн-табло и мачты освещения. Звук и свет на стадионе автоматизированы.
Готовы и трибуны на 500 болельщиков, где для маломобильных граждан выделены специальные места. Оборудованы кабина комментатора, здание административно-бытового комплекса с раздевалками и залом для пресс-конференций. Дополнительно для защиты от ветра со стороны Нижнеисетского пруда высадят деревья.
По словам генерального директора НП "Управление строительства "Атомстройкомплекс" Валерия Ананьева, для компании почетно выполнить проект столь высокого уровня. "Еще больше радует мысль о том, что потом, после чемпионата, здесь будут тренироваться обычные дети", – заметил он.
Стоит отметить, что кроме футболистов, принимающих участие в ЧМ-2018, на новом стадионе будут тренироваться игроки екатеринбургской команды по хоккею на траве "Динамо-Строитель".
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