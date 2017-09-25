Теперь их ждет Москва.

В Екатеринбурге и Челябинске прошли отборочные туры шахматного турнира среди инвесторов и трейдеров. Состязание проводит АО "Открытие Брокер" совместно с Ассоциацией шахматных федераций.

23 сентября екатеринбургские инвесторы встретились за досками в отеле Angelo, а 24 сентября в столице Южного Урала участники турнира собрались в одном из залов Radisson Blu, передает "Уралинформбюро".

В Челябинске золото завоевал Константин Панев, серебро ушло Наилю Давлетшину, а бронзу забрала Ольга Григорьева.

В Екатеринбурге же пьедестал был исключительно мужским. Лидером оказался Дмитрий Санников, на вторую ступень поднялся Алексей Пинженин, а на третью – Яков Абдуллов.

Теперь шестерка победителей отправится на финал в Москву, где 3 декабря инвесторы из девяти городов РФ поборются за главные призы турнира.

Обладатель первого места получит 150 тысяч рублей, призы за второе и третье места составят 100 и 50 тысяч рублей соответственно. Также самые сильные спортсмены смогут сыграть в быстрые шахматы с шестикратным чемпионом мира Анатолием Карповым.

Следующий отборочный тур пройдет в Перми 30 сентября.