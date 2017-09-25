На встречу с любимым клубом.

В финале фестиваля детского дворового футбола "Метрошка 2017", который прошел в Челябинске, выиграли карталинские спортсмены. Кроме переходящих кубков две команды-победительницы - в младшей и старшей группах - получили специальный приз от партнера Суперкубка РМК.

На футбольном поле сошлись лучшие футболисты из Челябинской, Свердловской и Курганской областей, а также Башкортостана, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Русская медная компания".

В старшей группе в финальной игре состязались карталинский "Локо-Олимп" и шадринский "Торпедо". В итоге южноуральские футболисты одержали победу со счетом 4:1. Кроме того, один из членов команды Сергей Кондрашов был признан лучшим игроком в группе, за что получил отдельный хрустальный кубок.

Младшая группа боролась за первое место столь же яростно, как и их более возрастные друзья. В финальном матче сразились команда РМК из Коркино и карталинская "Радуга". Удача вновь оказалась более благосклонная к спортсменам из Карталов. В этой категории хрустальный кубок увез домой Артем Коврин ("Радуга").

Кроме кубков команды-победительницы получили сертификаты на комплекты профессиональной экипировки для всех игроков. Отдельный приз вручила спортсменам Русская медная компания, выступившая генеральным партнером "Метрошки" - осенью юные карталинцы побывают с ознакомительным визитом в одном из футбольных клубов российской Премьер-лиги.

По словам вице-президента РМК по кадровой политике и социальной отвественности Анны Шабаровой, суперфинал чемпионата по дворовому футболу стал ярким событием для зрителей и участников игры.

"Эти эмоции, чувство причастности к большому спортивному событию – бесценны. Потому что ребята получили мощный заряд уверенности в своих силах и полезную привычку заниматься спортом и вести активный образ жизни", – заметила она.

В 2017 году "Метрошка" прошел уже в 16-й раз. За это время на его полях сразились более 3 000 юных спортсменов.

Стоит отметить, что на борьбу игроков вдохновлял настоящий кубок Чемпионата мира по футболу FIFA: с ним на Центральном стадионе, где и проходили игры, могли сфотографироваться все желающие.