В самой престижной категории.

Спортсмены ООО "Газпром добыча Ямбург" заняли призовые места на IX Открытом международном Кубке Европы по кекусинкай карате.

Для участия в нем в Великобританию съехались 186 спортсменов из 21 страны мира. На ринг входили представители Болгарии, Франции, Нидерландов, Венгрии, Ирландии, Израиля, Норвегии, Пакистана, Польши, России, Шотландии, а также Испании, Швеции, Швейцарии, Германии, Италии, Ирана и других государств.

Каратисты сборной "Газпром добыча Ямбург" – работники службы корпоративной защиты – стали чемпионами турнира в двух весовых категориях.

Александр Каршигеев взял золото в самой престижной весовой категории - свыше 80 килограммов.

Антон Адушкевич и Александр Томилов заняли второе и третье места среди спортсменов до 70 килограммов.

Кроме того, А.Каршигеев был признан лучшим нокаутером турнира, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.