На встречу с "Куньлунь Ред Стар".

Екатеринбургский "Автомобилист" завершил очередную домашнюю серию победой над нижнекамским "Нефтехимиком" в серии буллитов, передает "Уралинформбюро".

Игра проходила 26 сентября. В первом периоде "шоферов" вывел вперед Дуайт Кинг. Во втором – команды обменялись забитыми шайбами – Алексей Михнов преимущество "Автомобилиста" удвоил, а Чед Рау сократил.

В третьем игровом отрезке Дмитрий Мегалинский вновь "распечатал" ворота "Нефтехимика", но гости успели отыграться до финальной сирены – отличились Богдан Якимов и снова Чед Рау.

Овертайм победителя не выявил, в серии буллитов сильнее оказались "шоферы". Точный удар на свой счет записал Илья Крикунов.

В восточной конференции КХЛ "Автомобилист" занимает 4-е место. 30 сентября он начинает выездную серию матчем против пекинского "Куньлунь Ред Стар".