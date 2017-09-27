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"Автомобилист" отправится в Пекин после победы над "Нефтехимиком"Сегодня в 12:03

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На встречу с "Куньлунь Ред Стар".

Екатеринбургский "Автомобилист" завершил очередную домашнюю серию победой над нижнекамским "Нефтехимиком" в серии буллитов, передает "Уралинформбюро".

Игра проходила 26 сентября. В первом периоде "шоферов" вывел вперед Дуайт Кинг. Во втором – команды обменялись забитыми шайбами – Алексей Михнов преимущество "Автомобилиста" удвоил, а Чед Рау сократил.

В третьем игровом отрезке Дмитрий Мегалинский вновь "распечатал" ворота "Нефтехимика", но гости успели отыграться до финальной сирены – отличились Богдан Якимов и снова Чед Рау.

Овертайм победителя не выявил, в серии буллитов сильнее оказались "шоферы". Точный удар на свой счет записал Илья Крикунов.

В восточной конференции КХЛ "Автомобилист" занимает 4-е место. 30 сентября он начинает выездную серию матчем против пекинского "Куньлунь Ред Стар".

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