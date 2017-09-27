Желтый ей "не к лицу".

27 сентября 2017 года Екатеринбург с очередным визитом посетила делегация представителей FIFA и Оргкомитета "Россия-2018". Ревизоры высоко оценили подготовку города и ход работ на "Екатеринбург Арене", которая примет групповые игры мундиаля.

В ходе визита было принято принципиальное решение: к ЧМ-2018 поменять желтый цвет стен арены на серый с оливковым оттенком.

"Мы достаточно долго изучали вопрос, подняли фотографии 50-60-х годов. Никогда в историческом облике стадион не был желтым. Это уже впоследствии он появился в желтых оттенках. Поэтому мы очень долго смотрели, делали несколько покрасок на фасаде. И коллегиальным решением с участием архитекторов города был принят за основу серый с легким оттенком оливкового цвет. Он наиболее гармонирует с выступающими частями стадиона, где сегодня доминирует серый цвет, который появился после реконструкции", - рассказал и.о. вице-губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

Архитектурные элементы на восточной и западной частях стадиона выделят белым. При этом весь фасад будет подсвечиваться - установка аппаратуры завершена, проводятся тестовые испытания, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

Также Швиндт отметил, что в настоящий момент на "Екатеринбург Арене" заканчиваются работы по благоустройству и монтажу южной временной трибуны.

Более 70 экспертов от FIFA лично побывали на Центральном стадионе. "Никаких больших рисков мы не увидели. Поэтому сейчас представители различных функциональных групп, которые работают на подготовке Чемпионата мира, осуществляют тонкую настройку, рассчитывают, как оптимально можно использовать помещения, организовать перемещения между различными частями стадиона. Вместе с нашими коллегами из Оргкомитета и местными властями мы внимательно следим за ситуацией и с огромным интересом ожидаем проведение здесь тестовых матчей", – резюмировал по итогам инспекции директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Делегация отметила высокую готовность тренировочных площадок и гостиничной инфраструктуры к приему участников и гостей мундиаля. В мегаполисе работает волонтерский центр, заканчиваются работы по совершенствованию транспортной инфраструктуре и дорожно-уличной сети, прилегающей к "Екатеринбург-Арене".

"В 2018 году нам предстоят небольшие работы по формированию временной инфраструктуры, по вопросам безопасности. Медицинская инфраструктура готова на 100%. Поэтому в целом никаких рисков мы для себя не видим и в полном объеме выполним все мероприятия, которые запланированы к чемпионату мира", – подытожил Швиндт.