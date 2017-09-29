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Олимпийский призер покинул Свердловскую Федерацию лыжных гонокСегодня в 10:04

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Иван Алыпов ищет спонсоров.

Призер Олимпийских игр 2006 года в Турине Иван Алыпов больше не входит в состав Федерации лыжных гонок Свердловской области. Заявление о выходе он написал накануне, передает "Уралинформбюро".

По словам спортсмена, решение оставить Федерацию назрело давно. После написания заявления о выходе, он словно "бросил чемодан без ручки".

"Такая организация, как Федерация лыжных гонок, должна собирать вокруг себя единомышленников, людей, которые каким-то образом хотят развиваться, а не просто сидят и вспоминают прошлое, когда было финансирование и все было здорово. Когда тебе говорят постоянно, что ты делаешь что-то неправильно и не так, ставят палки в колеса и не пытаются помочь, смысл нести этот якорь?" - пояснил "Уралинформбюро" Иван Алыпов.

В планах олимпийского призера - развитие клубного движения на базе созданного им и его соратниками "Клуба чемпионов". Они будут поддерживать любительский и массовый спорт в Екатеринбурге и на Среднем Урале.

"Мне приходится работать и делать продукт, который будет интересен спонсорам и журналистам: ведь нужно о себе заявлять и, по большому счету, себя продавать. Меня поддерживают люди, которые умеют креативно мыслить, имеют административный ресурс, неленивые. Среди них помощник сенатора Аркадия Чернецкого Константин Пудов и мой помощник Виталий Мельников. Их вывели из состава Федерации, где они занимались организацией почти всех мероприятий. Нам предстоит зарабатывать самостоятельно, чтобы проводить соревнования, помогать талантливым и перспективным спортсменам", - рассказал Алыпов.

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