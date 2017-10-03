И встретится Куйвашевым.

3 октября 2017 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, которое проведет президент РФ Владимир Путин, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

На мероприятии будут подведены итоги Кубка Конфедераций-2017. Также участники заседания обсудят ход подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Основными докладчиками, по данным пресс-службы Кремля, выступят министр спорта РФ Павел Колобков и генеральный директор организационного комитета по подготовке и проведению грядущего мундиаля Алексей Сорокин.

Кроме того, Владимир Путин, как ожидается, посетит выставку, посвященную подготовке городов-хозяев к проведению ЧМ, где, в частности, будет представлен макет "Екатеринбург Арены".

В уральской столице пройдут 4 матча группового этапа. В начале сентября подготовку Екатеринбурга оценил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Большую часть запланированного мы выполнили, и сейчас нам предстоит откристаллизировать работу. Я уверен, никаких проблем с окончанием работ и приемом гостей ЧМ-2018 у нас не будет", – заявил тогда Евгений Куйвашев.

27 сентября совместная делегация представителей Международной федерации футбола (FIFA) и Оргкомитета "Россия-2018" провела в столице Урала шестой операционный визит по подготовке региона к мундиалю, отметив "высокую динамику подготовки города".

"Здесь уже есть прекрасный аэропорт, вполне достаточно гостиниц, полным ходом идут работы по благоустройству города. Больших нареканий к городу у нас нет", – сообщил Алексей Сорокин.

Основной инспекционный осмотр состоялся на строящемся стадионе "Екатеринбург Арена", готовность которого оценивается более чем на 90%.

"Мы провели осмотр стадиона и довольны тем, как идут работы. Никаких больших рисков мы не увидели. Поэтому сейчас представители команд различных функций, которые работают на подготовке чемпионата мира, осуществляют тонкую настройку, рассчитывают, как оптимально можно использовать помещения, оптимально организовать перемещения между различными частями стадиона", – заявил по итогам инспекции директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.