"Роснефти".

В 2017 году команда ООО "РН-Пурнефтегаз" впервые приняла участие в финальных состязаниях летней спартакиады "Роснефти". Выход на федеральный уровень северянам обеспечила победа в зональном туре, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества.

Участие спортсменов-любителей в заключительном этапе Спартакиады - большое спортивное достижение всего коллектива предприятия и подтверждение правильности выбранного курса на здоровый образ жизни.

Состязания проводились в Сочи на спортивных площадках мирового уровня: олимпийском комплексе "Адлер-Арена" и стадионе "Юность". Нефтяники продемонстрировали свое мастерство в футболе, волейболе, баскетболе, настольном теннисе, силовом двоеборье, шахматах, легкой атлетике, перетягивании каната, бильярде и боулинге.

Слесарь по ремонту технологических установок ООО "РН-Пурнефтегаз" Андрей Гамов занял четвертое место в соревнованиях по толканию ядра и стал лучшим игроком команды предприятия. Он вернулся домой с почетной грамотой НК "Роснефть" и сертификатом на 15 000 рублей.