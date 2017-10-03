После ДТП.

Двукратную олимпийскую чемпионку по биатлону Ольгу Медведцеву, пострадавшую в ДТП в середине сентября, выписали из больницы. По словам ее мужа, чемпиона Олимпиады Валерия Медведцева, у спортсменки сейчас все хорошо, пишет Sportbox.ru.

Как сообщало "Уралинформбюро" ранее, 16 сентября женщина попала в аварию на трассе Бородино – Красноярск. В лобовое стекло машины со встречной полосы прилетел болт, который попал Медведцевой, находившейся за рулем, в висок. Вместе с ней в автомобиле ехали биатлонистки Ольга Вилухина и Светлана Слепцова. Они не пострадали.

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