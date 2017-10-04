Президент поддержал идею Куйвашева.

Президент России Владимир Путин поддержал план свердловского губернатора Евгения Куйвашева по созданию Уральской футбольной академии. Он одобрил передачу всех спортивных объектов Екатеринбурга после чемпионата мира по футболу в пользование детским юношеским спортивным школам, передает "Уралинформбюро".

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, глава государства уделил особое внимание теме наследия мундиаля, выступая 3 октября на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.

"Главная цель проведения крупных международных мероприятий, будь то Олимпиада или мировые первенства по видам спорта - это формирование задела на будущее", - подчеркнул президент.

Он призвал учесть позитивный опыт программ наследия Универсиады-2013 и Олимпиады-2014, в обязательном порядке отразив меры развития футбола в России в целом, прежде всего для детей и юношества.

"Спортивная инфраструктура ЧМ, которая, в том числе, будет использоваться при развитии Уральской футбольной академии, позволит нам создать совершенно новые возможности для тех, кто желает посвятить свою жизнь футболу. От чемпионата мы ждем сотен мальчишек и девчонок с мячом во дворах. Если игры помогут нашей молодежи загореться спортом, даже просто здоровым, активным образом жизни, чемпионат внесет бесценный вклад, и инвестиции в его подготовку станут инвестициями в наше будущее", – отметил Евгений Куйвашев.

На Среднем Урале уже существуют разработанные программы использования спортобъектов после чемпионата мира по футболу: все площадки передадут в пользование горожан и детским спортивным школам. Среди них стадион "Калининец", его займет футбольная школа "Урал".

Стоит отметить, что идею о создании футбольной академии Евгений Куйвашев продвигает с 2015 года. По замыслу, академия будет состоять из нескольких спортивных объектов. Это крытый футбольный манеж, стадион, гостиница-общежитие для проживания спортсменов, три футбольных поля, административное здание, плоскостные и спортивные сооружения для различных видов спорта. В планах - строительство спортивного интерната для детей.

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