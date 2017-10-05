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"Уралочка" схлестнется с казанским "Динамо"Сегодня в 09:34

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Дважды.

До старта волейбольного сезона команда "Уралочка" сыграет с казанским "Динамо". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе уральского клуба.

Дружеские встречи пройдут в Екатеринбурге, в ДИВСе 6 и 7 октября. Команды выйдут на площадку в максимально боевых составах – участие примут все сильнейшие волейболистки, включая игроков сборной России. Это - Екатерина Евдокимова, Ксения Парубец, Ирина Королева, Ирина Филиштинская и Ирина Воронкова.

Вход на матчи свободный. Начало – в 18:30. Оби игры можно посмотреть и на официальном канале "Уралочки" в YouTube.

Официальные игры чемпионата России начнутся 11 октября.

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