"Уралочка" схлестнется с казанским "Динамо"Сегодня в 09:34
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Дважды.
До старта волейбольного сезона команда "Уралочка" сыграет с казанским "Динамо". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе уральского клуба.
Дружеские встречи пройдут в Екатеринбурге, в ДИВСе 6 и 7 октября. Команды выйдут на площадку в максимально боевых составах – участие примут все сильнейшие волейболистки, включая игроков сборной России. Это - Екатерина Евдокимова, Ксения Парубец, Ирина Королева, Ирина Филиштинская и Ирина Воронкова.
Вход на матчи свободный. Начало – в 18:30. Оби игры можно посмотреть и на официальном канале "Уралочки" в YouTube.
Официальные игры чемпионата России начнутся 11 октября.
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