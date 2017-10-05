На домашнем ЧМ.

Екатеринбург впервые в своей истории примет чемпионате мира по киокусинкай каратэ. Соревнования пройдут 9 и 10 декабря 2017 года на базе ДИВС "Уралочка". На них съедутся порядка 600 спортсменов из более 50 стран.

Российскую сборную возглавит тренер из Екатеринбурга - руководитель Федерации киокусинкай России Андрей Бура. Всего в национальную команду вошли девять мужчин и шесть женщин. В их числе еще один представитель уральской столицы - Иван Тумашев будет отстаивать честь страны в категории 65 килограммов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области, Андрей Бура, имеющий 6 дан, – один из самых известных представителей киокусинкай в России. В этом году его команда стала лучшей на Чемпионате Европы по KWU.

В феврале Министерство спорта РФ присвоило Буре звание почетного спортивного судьи в России, впервые в отечественном киокушине. В апреле екатеринбуржец стал обладателем национальной премии "Золотой пояс" в номинации "Лучший тренер".

"Я постараюсь оправдать то доверие, которое возложили на меня, – сказал Андрей Бура. – Уже на протяжении двух десятков лет возглавляю национальную сборную. Это всегда большая ответственность – подготовить команду к чемпионату мира. Планку мы сами себе поставили высокую еще на первом мировом первенстве, проводимом под эгидой Всемирного Союза Киокусинкай (Kyokushin World Union), когда заняли первое общекомандное место. На втором мы повторили успех, постараемся достигнуть наивысшего результата и на домашнем чемпионате мира".

Стоит отметить, что главным судьей грядущего чемпионата будет вице-премьер Юрий Трутнев, имеющий пятый дан киокусинкай. Рекламным лицом соревнований предложено стать американскому актеру Дольфу Лундгрену.

Церемонию открытия организаторы обещают сделать фееричной - гостям и спортсменам сулят световое 3D-шоу с участием 150 музыкантов.