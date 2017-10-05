×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбуржец поведет в бой лучших каратистов РоссииСегодня в 10:29

  • Текст

На домашнем ЧМ.

Екатеринбург впервые в своей истории примет чемпионате мира по киокусинкай каратэ. Соревнования пройдут 9 и 10 декабря 2017 года на базе ДИВС "Уралочка". На них съедутся порядка 600 спортсменов из более 50 стран.

Российскую сборную возглавит тренер из Екатеринбурга - руководитель Федерации киокусинкай России Андрей Бура. Всего в национальную команду вошли девять мужчин и шесть женщин. В их числе еще один представитель уральской столицы - Иван Тумашев будет отстаивать честь страны в категории 65 килограммов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области, Андрей Бура, имеющий 6 дан, – один из самых известных представителей киокусинкай в России. В этом году его команда стала лучшей на Чемпионате Европы по KWU.

В феврале Министерство спорта РФ присвоило Буре звание почетного спортивного судьи в России, впервые в отечественном киокушине. В апреле екатеринбуржец стал обладателем национальной премии "Золотой пояс" в номинации "Лучший тренер".

"Я постараюсь оправдать то доверие, которое возложили на меня, – сказал Андрей Бура. – Уже на протяжении двух десятков лет возглавляю национальную сборную. Это всегда большая ответственность – подготовить команду к чемпионату мира. Планку мы сами себе поставили высокую еще на первом мировом первенстве, проводимом под эгидой Всемирного Союза Киокусинкай (Kyokushin World Union), когда заняли первое общекомандное место. На втором мы повторили успех, постараемся достигнуть наивысшего результата и на домашнем чемпионате мира".

Стоит отметить, что главным судьей грядущего чемпионата будет вице-премьер Юрий Трутнев, имеющий пятый дан киокусинкай. Рекламным лицом соревнований предложено стать американскому актеру Дольфу Лундгрену.

Церемонию открытия организаторы обещают сделать фееричной - гостям и спортсменам сулят световое 3D-шоу с участием 150 музыкантов.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой

Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой

В Югре отвернулись от жертв ДТП.

Снова осень – губернаторы на вылет

Снова осень – губернаторы на вылет

"Времена года" в кадровом менеджменте Кремля.

"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов

"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов

И сертификата.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×