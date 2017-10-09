Экипажам предстоит пересечь Зеленый континент.

8 октября 2017 года в Австралии стартовал заезд на солнечных автомобилях World Solar Challenge. 42 экипажам предстоит преодолеть более 3 000 километров, проехав от северного Дарвина до южной Аделаиды, пишет Rreuters.

Свои команды представили США, Япония, Германия, Чили, Нидерланды, Великобритания, Малайзия, Бельгия, Швеция, Иран, Южная Корея, Индия, Гонконг, Южная Африка, Польша, Таиланд, Турция, Канада, Тайвань и Австралия, передает "Уралинформбюро".

Преодоление трассы займет по меньшей мере неделю - большинство автомобилей могут разогнаться до 90-100 километров в час только при ярком солнце. В этом году участникам придется сложнее - организаторы изменили правила, уменьшив общую площадь закрепленных на машинах фотоэлементов.

Рекорд поставили в 2009 году представители Токайского университетом Японии: им удалось завершить трансконтинентальную гонку за 29 часов 49 минут.

В Министерстве туризма и культуры Северной территории, при поддержке которого проводится гонка, надеются, что данное мероприятие привлечет внимание к переходу на возобновляемые источник энергии. К 2030 году, считают в ведомстве, половина жителей региона перейдет на них.