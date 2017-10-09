Попытка №2: Поветкин приедет в Екатеринбург биться за чемпионский поясСегодня в 15:52
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В прошлый раз подвели анализы.
Следующий бой известного российского боксера Александра Поветкина пройдет в Екатеринбурге. "Русский Витязь" выйдет на ринг в рамках большого шоу, которое состоится во Дворце игровых видов спорта 15 декабря 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе RCC Boxing Promotion.
Соперник Поветкина по предстоящему поединку будет назван позже. Известно, что на кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO International.
Почти за год до установленной даты, 17 декабря 2016 года, Александр Поветкин должен был биться в Екатеринбурге с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона мира по версии WBC, но перед поединком в допинг-пробах россиянина был обнаружен запрещенный остарин. Стиверн отказался выходить на ринг, Поветкину в срочном порядке подыскали другого соперника – в нетитульном бою он благополучно нокаутировал француза Йоана Дюопа.
За тот поединок "Русский Витязь" стал обладателем национальной премии "Звезда бокса" в номинации "Нокаут года". Летом 2017-го Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA) включила отечественного боксера в число "чистых" от запрещенных веществ спортсменов.
Последний поединок Александр Поветкин провел в ночь на 2 июля. Он взял верх над украинцем Андреем Руденко, завоевав пояс WBO International и континентальный титул WBA.
Сейчас в активе боксера 32 победы (23 нокаутом) и 1 поражение.
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