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"Автомобилист" обыграл подольский "Витязь"Сегодня в 08:27

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5:3.

10 октября на домашнем льду "Автомобилист" обыграл подольский "Витязь". Решающим для команд стал третий период. Дважды гости выходили вперед, но в третьем периоде "шоферы" забили две шайбы - матч завершился со счетом 5:3, передает "Уралинформбюро".

У "Автомобилиста" заброшенными шайбами отметились Михал Чайковски, Никита Трямкин, Егор Миловзоров, Александр Торченюк и Алексей Михнов. У "Витязя" - Алексей Макеев, Игорь Головков и Максим Афиногенов.

"Конечно, ребята молодцы, что это сделали, но лучше бы мы не пропускали эти голы, а сразу бы забивали первыми, чем отыгрываться, но молодцы, что отыгрались. Три раза отыгрались, потом забили четвертый, поймали на контратаке противника, когда они пошли ва-банк практически, забили пятый гол и довели до победы эту игру. Но огромное количество ошибок сегодня, может, мы с Дальнего Востока вернулись, может, с "Йокеритом" так эмоционально выхлестнулись. Будем разбираться, не совсем качественная игра. Результат есть, а качество оставляет желать лучшего", - критически оценил победную игру главный тренер екатеринбургского хоккейного клуба Владимир Крикунов.

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