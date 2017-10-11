В Тюмени юные дзюдоисты сразились за призы РОО "Новый Поток"Сегодня в 09:33
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На татами вышли более 500 спортсменов.
В Тюмени завершился международный молодежный турнир по дзюдо на призы Региональной общественной организации "Новый Поток"(входит в New Stream Group). Соревнования прошли в четвертый раз и традиционно были посвящены памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников спецподразделений ОВД.
В международном турнире приняли участие юноши и девушки моложе 18 лет. В течение двух дней на татами Центра олимпийской подготовки за призы РОО "Новый поток" боролись более 500 спортсменов из 15 государств.
Команда "Новый Поток" завоевала две серебряные медали. Призерами стали дзюдоисты Георгий Третьяков (в весовой категории до 55 килограммов) и Джавад Гусейнов (в весовой категории до 81 килограмма), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.
Награды победителям международного турнира вручили почетные гости – президент Региональной общественной организации "Новый Поток" Юрий Навражный, олимпийский чемпион по дзюдо 2016 года Хасан Халмурзаев, олимпийские чемпионы 2012 года Арсен Галстян, Мансур Исаев, а также серебряный призер Олимпиады 2012 года, спортсмен команды "Новый Поток" Александр Михайлин.
"Хотелось бы сказать большое спасибо тренерам не только за то, что они воспитывают спортсменов, но и за то, что они готовят мужественных, отважных ребят. Надеюсь, что участники турнира продолжат занятия спортом, особенно единоборствами, и станут надежными защитниками России", – отметил Ю.Навражный.
В ходе церемонии награждения Федерация дзюдо "Урал – Западная Сибирь" вручила золотой значок президенту Региональной общественной организации "Новый Поток" с формулировкой "За значительный вклад в развитие дзюдо в Уральском федеральном округе".
Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу в рамках стратегического партнерства входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.
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